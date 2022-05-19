ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre 14 Mayıs ile biten haftada işsizlik maaşına başvuranların sayısı 218 bine çıktı. Piyasa beklentileri ise işsizlik maaşına başvuranların sayısının 200 bin olacağı yönündeydi.

14 Mayıs öncesi açıklanan veride işsizlik maaşına başvuranların sayısı 197 bin olmuştu. Böylelikle ABD’de işsizlik maaşına başvuranların sayısı son 16 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.