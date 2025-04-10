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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 5 Nisan ile biten haftada 223 bine çıkarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

10.04.2025 - 17:04 | | AA
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 5 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artışla 223 bine ulaştı.

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İşsizlik maaşı başvuru sayısı bu dönemde piyasa beklentilerine paralel seyretti. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 219 bin olarak kaydedilmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı değişim göstermeyerek 223 bin oldu. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 29 Mart ile biten haftada 43 bin azalışla 1 milyon 850 bine geriledi.

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