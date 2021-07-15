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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Temmuz ile biten haftada beklentiler ile paralel olarak 360 bine geriledi.

15.07.2021 - 16:29 | | AA
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 10 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 26 bin kişi azalarak 360 bine indi.

Bu dönemde beklentiler dahilinde azalış gösteren işsizlik maaşı başvuruları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkili olduğu 14 Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 373 binden 386 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 14 bin 500 azalarak 382 bin 500 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 3 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre 126 bin azalışla 3 milyon 241 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yıl mart ayının sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

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