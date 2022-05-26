ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 21 Mayıs'ta sona eren haftada 8 bin düşüşle 210 bine geriledi.

BloombergHT'de yer alan habere göre ekonomistlerin medyan tahmini 215 bindi.

Devam eden başvurular 14 Mayıs'ta sona eren haftada 1.35 milyona yükseldi. Başvurular tarihi düşük seviyelerde seyrederek istihdam piyasasının gücünü koruduğunu gösteriyor.

Ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına başlamasının bu sene istihdam piyasasında yavaşlamaya neden olabileceği belirtiliyor.