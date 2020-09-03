CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü
03.09.2020 - 16:13 | | AA

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Ağustos ile biten haftada beklenenden fazla düşüş göstererek 881 bine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü
ABONE OL

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 29 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 130 bin kişi azalarak 881 bine düştü.

Beklenenden fazla düşüş gösteren ve tekrar 1 milyonun altına gerileyen verinin söz konusu dönemde 950 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 1 milyon 6 binden 1 milyon 11 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 77 bin 500 kişi azalarak 991 bin 750'ye geriledi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 22 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre 1 milyon 238 bin azalarak 13 milyon 254 bine düştü.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dhl Kargo Takip (Kargom Nerede) Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır? Takip No İle Gönderi Sorgulama Yöntemi

Dhl Kargo Takip (Kargom Nerede) Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır? Takip No İle Gönderi Sorgulama Yöntemi

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

Ünlü restoran sahibinin oğlu evinde ölü bulundu

Ünlü restoran sahibinin oğlu evinde ölü bulundu

Sıradaki Haber