ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 1 Ekim’de sona eren haftada 29 bin artışla 219 bine yükseldi. Analistlerin beklentisi ise 204 bin düzeyindeydi.

BloombergHT'de yer alan habere göre devam eden başvurular ise 24 Eylül’de sona eren haftada 1,36 milyona yükseldi. Başvurulardaki artışın gelecek haftalarda da devam etmesi ekonomiye dair belirsizliklerin bazı şirketleri işten çıkarmaya yöneltebilir. Microsoft’tan Tesla’ya, Netflix’ten Ford’a kadar birçok firma son haftalarda işten çıkarmalar yapmıştı.

Ancak bu yükselişe rağmen başvurular tarihi düşük seyrini korudu ve istihdam piyasası koşullarının yumuşadığı sinyalini verdi.

Ülkede cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdamın eylül ayında 260 bin artması bekleniyor. Bu 2020 yılından beri en düşük artış olabilir.