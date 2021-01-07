ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 2 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin azalarak 787 bin oldu.

Beklenmedik bir şekilde düşüş kaydeden verinin, 800 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 787 binden 790 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 18 bin 750 kişi azalarak 818 bin 750'ye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 26 Aralık 2020 ile biten haftada bir önceki haftaya göre 126 bin azalışla 5 milyon 72 bin olarak kaydedildi.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, son haftalarda düşüş göstermesine rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyelerin oldukça üzerinde seyretmeye devam etti.