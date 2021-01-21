Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
21.01.2021 - 17:16 | | AA

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Ocak ile biten haftada sınırlı bir düşüş göstererek 900 bine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
ABONE OL

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 16 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 26 bin kişi azalarak 900 bin oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydeden verinin, 910 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 965 binden 926 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 23 bin 250 kişi artarak 848 bine yükseldi. Süregelen işsizlik başvuruları da 9 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya göre 127 bin azalışla 5 milyon 54 bin olarak kaydedildi.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, söz konusu haftada düşüş göstermesine rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyelerin oldukça üzerinde seyretmeye devam etti.

Analistler, yüksek işsizlik maaşı başvurularının Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bir süre daha devam edebileceğini belirtti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    21 Ocak 2021 AFAD ve Kandilli'den son depremler tablosu! Deprem mi oldu?

    21 Ocak 2021 AFAD ve Kandilli'den son depremler tablosu! Deprem mi oldu?

    İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

    İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

    İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

    İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

    Eşinin öldürüldüğünü duyunca, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

    Eşinin öldürüldüğünü duyunca, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

    Sıradaki Haber