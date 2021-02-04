Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
04.02.2021 - 17:06 | | AA

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Ocak ile biten haftada beklenenden fazla düşüş göstererek 779 bine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
ABONE OL

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 30 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 33 bin kişi azalarak 779 bin oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydeden verinin, 830 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 847 binden 812 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 1.250 azalarak 848 bin 250'ye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 23 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya göre 193 bin azalışla 4 milyon 592 bin olarak kaydedildi.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, son 3 haftadır düşüş göstermesine karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyelerin oldukça üzerinde seyretmeye devam etti.

Analistler, aşılamanın başlamasına rağmen Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmaktan uzak olduğunu belirterek, işsizlik maaşı başvurularının bir süre daha yüksek seviyelerde kalmaya devam edebileceğini söyledi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vahşet! Elleri kelepçeli, boğazı kesilmiş halde bulundu

Vahşet! Elleri kelepçeli, boğazı kesilmiş halde bulundu

Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

Sevgililer Günü yasak var mı? 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sipariş verilir mi?

Sevgililer Günü yasak var mı? 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sipariş verilir mi?

Sıradaki Haber