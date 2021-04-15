ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 10 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 193 bin kişi azalarak 576 bin oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren ve Kovid-19 salgınının etkili olmaya başladığı 14 Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen verinin, 700 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 744 binden 769 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 47 bin 250 azalarak 683 bin oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları da 3 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre 4 bin artışla 3 milyon 731 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yıl 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Analistler, Kovid-19'a karşı hızla devam eden aşılama, birçok eyalette salgına yönelik kısıtlamaların kaldırılması ve hükümetin sağladığı 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin iş gücü piyasasındaki toparlanmayı desteklediğini ifade etti.