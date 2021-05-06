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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Mayıs ile biten haftada 498 bine gerileyerek beklenenden fazla düşüş gösterdi ve Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

06.05.2021 - 16:14 | | AA
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 1 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 92 bin kişi azalarak 498 bin oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren verinin, 540 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede etkili olmaya başladığı Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye inen işsizlik maaşı başvuruları, salgın başladığından bu yana ilk kez 500 bin seviyesinin altını gördü.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 553 binden 590 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 61 bin azalarak 611 bin 560 bin oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 24 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre 37 bin artışla 3 milyon 690 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yıl 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Analistler, artan aşılama ve sağlanan mali yardımların etkisiyle işgücü piyasasındaki toparlanmanın hız kazandığını belirtti.

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