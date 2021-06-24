ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 19 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi azalarak 411 bin oldu. Verinin 380 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Önceki haftanın verisi ise 418 bin olarak yukarı yönlü revize edildi.

Süregelen işsizlik başvuruları, 12 Haziran ile biten haftada bir önceki haftaya göre 144 bin azalışla 3 milyon 390 bin olarak kaydedildi.

ABD’de istihdam, politikacı yapıcılar için en büyük odak noktası olmaya devam ederken, halen işsizlik maaşı başvurularının Kovid-19 salgınından önceki seviyelerin 2 katı olması dikkati çekiyor. İşsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.