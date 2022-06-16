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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD’de 11 Haziran ile biten haftada işsizlik maaşına başvuranların sayısı 3 bin kişi azalarak 229 bine geriledi.

16.06.2022 - 16:48 | | UZMANPARA
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD Çalışma Bakanlığı, 11 Haziran ile sona eren haftaya dair işsizlik maaşına başvuranların sayısını paylaştı. Buna göre işsizlik maaşına başvuranların sayısı bir önceki haftaya göre 3 bin kişi düşerek 229 bine indi. 

Piyasalarda beklenti ise işsizlik maaşına başvuranların sayısının 215 bine gerileyeceği yönündeydi. Bir önceki hafta işsizlik maaşına başvuranların sayısı ise 332 bin kişiydi. 