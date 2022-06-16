ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD Çalışma Bakanlığı, 11 Haziran ile sona eren haftaya dair işsizlik maaşına başvuranların sayısını paylaştı. Buna göre işsizlik maaşına başvuranların sayısı bir önceki haftaya göre 3 bin kişi düşerek 229 bine indi.

Piyasalarda beklenti ise işsizlik maaşına başvuranların sayısının 215 bine gerileyeceği yönündeydi. Bir önceki hafta işsizlik maaşına başvuranların sayısı ise 332 bin kişiydi.