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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Ağustos ile biten haftada 227 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

15.08.2024 - 16:30 | | AA
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi azalarak 227 bine indi.

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Düşüşünü ikinci haftaya taşıyan işsizlik maaşına başvuranların sayısı, temmuz ayının başından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

İşsizlik maaşı başvurularına dair piyasa beklentisi, başvuru sayısının 236 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 233 binden 234 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 4 bin 500 azalışla 236 bin 500'e geriledi. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 3 Ağustos ile biten haftada 7 bin kişi azalarak 1 milyon 864 bine indi.

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