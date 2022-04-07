ABD'de işsizlik maaşı başvuruları sert düştü

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 2 Nisan'da sona eren haftada 5 bin azalarak 166 bin oldu. Bu, 53 yıldan fazla sürenin en düşük seviyesi olarak kayda geçti.

BloombergHT'de yer alan habere göre ekonomistlerin tahmini ise başvuruların 200 bin olması yönündeydi.

Başvurulardaki düşüş istihdam piyasasında pozitif ivmenin devam ettiğini gösteriyor. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları Covid-19 vakalarının düşüşe geçtiği ve tüketici talebinin arttığı yılbaşından bu yana geri çekiliyor.

Devam eden başvurular da 26 Mart'ta sona eren haftada 1.5 milyona yükseldi.

Ülkede geçen hafta açıklanan veriler tarım dışı istihdamın yarım milyona yakın arttığını, işsizlik oranının da tahminlerden fazla düştüğünü göstermişti.