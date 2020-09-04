ABD'de işsizlik oranı ağustosta düştü

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, ağustosta 1,37 milyon kişi arttı. Tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi, ağustosta 1,4 milyon kişi artması yönündeydi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlanan ekonomik faaliyetlerin mayıs ayı itibarıyla normalleşmeye başlamasıyla, tarım dışı istihdamdaki artış eğilimi de ağustos ayında ılımlı bir şekilde devam etti.

İstihdam artışının ağustosta en çok görüldüğü sektörler, perakende ticaret, iş hizmetleri, eğlence ve konaklama ile eğitim ve sağlık hizmetleri oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin haziran ve temmuz ayı verilerinde de revizyona gidildi. Buna göre, haziranda tarım dışı istihdamdaki artış 4,79 milyondan 4,78 milyona, temmuz ayı verisindeki artış ise 1,76 milyondan 1,73 milyona revize edildi.

İşsizlik oranı beklenenden iyi geldi

ABD'de işsizlik oranı ise ağustosta 1,8 puan azalarak yüzde 8,4'e geriledi. Beklentinin altında bir seyir izleyen işsizlik oranının, ağustosta yüzde 9,8 olacağı tahmin ediliyordu. İşsizlik oranı, temmuzda ise yüzde 10,2 olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde ülkedeki işsiz sayısı 2,8 milyon kişi azalarak 13,6 milyona düştü. İş gücüne katılım oranı, ağustosta 0,3 puan artarak yüzde 61,7 oldu. Haftalık ortalama çalışma saati ağustosta 34,6 olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise ağustosta 29,47 dolara yükseldi.

ABD'de işsizlik oranı, Kovid-19 salgınının etkisiyle nisanda yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.