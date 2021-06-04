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ABD'de istihdam beklentinin altında kaldı

ABD'de tarım dışı istihdam mayıs ayında 559 bin artışla piyasa beklentisinin altında kaldı.

04.06.2021 - 17:56 | | AA
ABD'de istihdam beklentinin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede tarım dışı istihdam mayıs ayında 559 binlik artarken işsizlik oranı ise yüzde 6,1’den yüzde 5,8’e geriledi.

Tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi 664 bin seviyesindeydi. ABD'de mayıs ayında ortalama saatlik kazançlar ise aylık yüzde 0,5 artış kaydetti.

Piyasa beklentisi mayıs ayında ortalama saatlik kazançların yüzde 0,2 artış göstermesi yönündeydi. Ülkede mayıs ayında ortalama saatlik kazançlar yıllık bazda da yüzde 1,6 olan beklentiyi aşarak yüzde 2 artış gösterdi.

ABD'de mayıs ayında özel sektör istihdamı ise 492 bin artarak, 600 bin olan piyasa beklentisinin altında kaldı. Ülkede mayıs ayında iş gücüne katılım oranı yüzde 61,6 olarak gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıklamasında, ülkede nisan ayına ilişkin tarım dışı istihdam da 266 binden 278 bine revize edildi.

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