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ABD'de ithalat endeksi yükseldi

ABD'de ithalat fiyat endeksi nisanda aylık yüzde 0,7 artarken ihracat fiyat endeksi yüzde 0,8 yükseldi.

14.05.2021 - 16:41 |
ABD'de ithalat endeksi yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı.

Beklentileri geride bırakan ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,6 artması öngörülüyordu. Söz konusu endeks, martta yüzde 1,4'lük artış kaydetmişti.

İthalat fiyat endeksi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde10,6 artarak Ekim 2011'den bu yana kaydedilen en yüksek yıllık yükselişi gösterdi.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,8'lik artış kaydetti. Piyasa beklentilerini aşan endeksin, yüzde 0,6 artması tahmin ediliyordu. Endeks, martta ise yüzde 2,4 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 14,4 artarak Eylül 1983'ten bu yana kaydedilen en yüksek yıllık artışı gösterdi.

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