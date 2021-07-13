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ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentileri arttı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, kısa vadeli medyan enflasyon beklentilerinde artış olduğunu bildirdi.

13.07.2021 - 06:50 | | AA
ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentileri arttı

New York Fed, haziran ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentileri 0,8 puan artışla yüzde 4,8'e yükselerek zirveye ulaştı.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentileri ise yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşerek değişim göstermedi.

Hanehalkının işgücü piyasası beklentileri iyileşmeye devam ederken, gelir ve harcama beklentileri ise son dönemdeki artış eğilimini sürdürdü.

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