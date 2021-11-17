ABD'de konut başlangıçları beklentilerin aksine düştü

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı. Buna göre, konut başlangıçları, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 azalarak 1 milyon 520 bine indi.

Malzeme maliyetlerindeki artış, arz darboğazları ile iş gücü sıkıntılarının etkisiyle piyasa beklentilerinin aksine azalış gösteren ve 6 ayın en düşük seviyesine gerileyen konut başlangıçlarının 1 milyon 576 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, eylülde 1 milyon 530 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, ekimde yıllık bazda yüzde 0,4 arttı. İnşaat izinleri ise ekimde aylık yüzde 4 artışla 1 milyon 650 bin seviyesine çıktı.

Bu dönemde piyasa beklentilerini geride bırakan inşaat izinlerinin, 1 milyon 638 bin olması tahmin ediliyordu. İnşaat izinleri, eylülde 1 milyon 586 bin seviyesinde kaydedilmişti.