ECB'den güçlü euro vurgusu

Lagarde, Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen 2025 ECB Merkez Bankacılığı Forumu kapsamındaki "Değişime uyum: Makroekonomik değişim ve politika yanıtları" başlıklı panelde konuştu.

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Son dönemde euronun dolar karşısındaki artışının piyasa koşulları ve değerlendirmeleri sonucunda gerçekleştiğine işaret eden Lagarde, bunun Euro Bölgesi'nin ekonomik kuvvetinin bir yansıması olduğunu vurguladı.

Lagarde, bugün yüzde 2 olarak açıklanan Euro Bölgesi haziran ayı enflasyon oranına ilişkin, "Enflasyon konusunda görev başarıyla tamamlandı diyemiyorum ama hedefe ulaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.

ECB'nin dalgalı sularda ilerleyecek donanıma sahip olduğunu anlatan Lagarde, enflasyon konusunda son derece dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Lagarde, faiz oranlarını belirlerken veriye bağlı biçimde hareket etmeyi sürdüreceklerini belirtti. Son dönemde euro dolara karşı değer kazanıyor.