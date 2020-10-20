CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'de konut başlangıçları eylülde beklentiyi karşılayamadı
20.10.2020 - 17:31 | | AA

ABD'de konut başlangıçları eylülde beklentiyi karşılayamadı

ABD'de konut başlangıçları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarak 1 milyon 415 bine, inşaat izinleri de yüzde 5,2 artışla 1 milyon 553 bine çıktı.

ABD'de konut başlangıçları eylülde beklentiyi karşılayamadı
ABONE OL

 

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı. Buna göre, konut başlangıçları, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 1,9 artarak 1 milyon 415 bine yükseldi.

Söz konusu ayda piyasa beklentilerinin altında bir seyir izleyen konut başlangıçlarının 1 milyon 457 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, ağustosta 1 milyon 388 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, eylülde yıllık bazda da yüzde 11,1 artış kaydetti. İnşaat izinleri ise eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,2 artarak 1 milyon 553 bine çıktı.

Ağustosta 1 milyon 476 bin olarak kaydedilen inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, eylülde 1 milyon 520 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. İnşaat izinleri, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 8,1 artış gösterdi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kılıçdaroğlu, MHP'nin 'askıda ekmek' kampanyasını eleştirdi

Kılıçdaroğlu, MHP'nin 'askıda ekmek' kampanyasını eleştirdi

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

Son dakika üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı 2020-2021?

Son dakika üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı 2020-2021?

Sıradaki Haber