ABD'de konut kredisi faizleri sert yükseldi

Freddie Mac tarafından açıklanan verilere göre ABD'de mortgage faizleri bu hafta 2002 yılı Nisan ayından beri görülen en yüksek seviye olan yüzde 7'ye yaklaştı.

30 yıl vadeli sabit faizli mortgage ortalama faiz oranı bu hafta yüzde 6,92'den yüzde 6,94'e yükseldi. Faiz oranı yılbaşına göre neredeyse ikiye katlandı.