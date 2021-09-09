ABD'de krediler beklentileri karşılayamadı

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı. Buna göre ülkede tüketici kredileri, temmuzda aylık 17 milyar dolar artarak 4,33 trilyon dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 25 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredilerinde haziran ayında yaşanan artış ise 37,86 milyar dolara revize edildi.

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık 5,6 milyar dolar artarken ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 11,5 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 4,7'lik artış gösterdi. Bu dönemde devir yapan krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artarken, devir yapmayan krediler yüzde 4,1'lik artış kaydetti.