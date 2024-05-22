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Uzmanpara ABD'de mali refah ciddi değişim göstermedi
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ABD'de mali refah ciddi değişim göstermedi

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından her yıl yapılan bir ankete göre Amerikalıların kişisel mali refahları geçen yıl ciddi bir değişim göstermedi.

22.05.2024 - 09:06 | | Foreks Haber
ABD'de mali refah ciddi değişim göstermedi

Fed'in Hanehalkı Ekonomi ve Karar Alma Anketi'ne göre Ekim 2023 itibarıyla yetişkinlerin yaklaşık %72'si "finansal olarak en azından iyi durumda"; bu oran 2022'deki %73'e göre çok az değişti, ancak 2021'deki %78'lik yüksek orana göre düştü.

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Mali açıdan bir yıl öncesine göre daha kötü durumda olduğunu söyleyen yetişkinlerin oranı, sorunun ilk kez sorulduğu 2014 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı 2022 yılındaki %35'ten %31'e geriledi.

Fed anketi, ABD'deki 11.000'den fazla yetişkinin ve ailelerinin mali durumunu inceledi. Fed anketi hanehalkları arasında da geniş bir farklılık olduğunu gösterdi. Katılımcıların yarısına yakını 2.000 dolarlık bir harcamayı karşılayabilirken, yetişkinlerin %18'i şu anda sadece tasarruf kullanarak karşılayabilecekleri en büyük acil durum maliyetinin 100 doların altında olduğunu ve %14'ü 100 ila 499 dolarlık bir harcamayı karşılayabileceklerini söyledi. Yetişkinlerin %17'si anketten önceki ay tüm aylık faturalarını tam olarak ödemediklerini belirtti.

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