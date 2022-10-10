'ABD'de manşet enflasyon aşağı gelecek'

El-Erian çekirdek enflasyonun, enflasyonu yönlendiren faktörleri ve onların ne kadar yaygın olduklarını ölçtüğünü belirtirken, çekirdek enflasyonun yükselmeye devam etmesinin "hala bir enflasyon sorunu" bulunduğu anlamına geleceğini vurguladı.

Çekirdek enflasyonun da önümüzdeki dönemde aşağı geleceğini belirten El-Erian, "Ama burada soru çekirdek enflasyonun ekonomide bir yavaşlama ile mi yoksa büyük bir resesyon ile mi aşağı geleceği" diye konuştu.

El-Erian, OPEC+'ın üretim kısıntısı kararının enflasyonun yeniden yükselişe geçme riski yarattığını belirtirken, düşen talep karşısında OPEC+'ın fiyatları korumak için üretimi kısma kararı almasının sürpriz olmadığını da vurguladı.