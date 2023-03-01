ABD'de mortgage başvuruları 3 haftadır geriliyor

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre mevsimsel faktörlerden arındırılmış yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi 24 Şubat ile sona eren haftada yüzde 5,7 düşüşle 188,5 puana geriledi.

MBA'nın yayınladığı ve haftalık rapora göre satın alma endeksi yüzde 5,6 düşüşle 138,8 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 5,5 azalışla 444 puana geldi.

Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faizi 9 baz puan artışla yüzde 6,62'den yüzde 6,71'e çıktı ve 11 Kasım 2022 tarihinde gördüğü yüzde 6,90 seviyesinden bu yana en yüksek değere geldi. Faizde 3 haftalık artış 53 baz puana ulaştı. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 52 baz puan, geçen yılın aynı dönemine göre 256 baz puan artış görüldü.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, "Enflasyonun beklendiği kadar hızlı düşmeyeceği sinyalleri nedeniyle faizler üzerindeki baskı mortgage faizlerini de yukarı taşıdı. Ev satın alma niyetinde olanlar faizler karşısında kenara çekildi" şeklinde görüş belirtti.

15 yıllık faiz oranı 15 baz puan artışla yüzde 5,98'den yüzde 6,13'e çıkarken, 5 yıllık ARM kredi faizinde oran 7 baz puan yükselerek yüzde 5,66'dan yüzde 5,73'e ulaştı.

30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde ise oran yüzde 6,44 seviyesinde kaldı.