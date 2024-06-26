ABD'de mortgage başvuruları artışını sürdürdü

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 21 Haziran haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %0,8 artışla 212,0 puana çıktı.

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MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %1,2 artışla 147,8 puan olurken, refinansman endeksi %0,1 düşüşle 552,4 puana indi.

Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faiz oranı 1 puan daha azalarak %6,93 seviyesine geldi. Böylece 3 Nisan tarihinde görülen %6,91 seviyesinin ardından en düşük seviye görüldü.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %35,2'den %35,1'e doğru hafif bir düşüş kaydetti. 15 yıllık faizinde oran 1 baz puan düşüşle %6,46 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 2 puan arttı ve %6,29 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 8 puan azalarak %7,04 puan oldu.