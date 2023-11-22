ABD'de mortgage başvuruları arttı

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 3,0 artışla 175,6 puana yükseldi.

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MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre satın alma endeksi yüzde 3,9 artışla 138,4 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 1,6 artışla 359,9 puana çıktı.

Bir önceki hafta sabit kalan 30 yıllık mortgage faizi, söz konusu haftada 20 baz puan birden düşerek 7,41 oldu. Böylece faiz 22 Eylül tarihinde görülen seviyeye geri döndü. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 49 puan azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre artış 74 puan oldu.

15 yıllık faizinde oran 5 baz puan düşüşle yüzde 6,89 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 11 baz puan arttı ve yüzde 6,76 seviyesine yükseldi.

30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 14 baz puan düşüşle yüzde 7,51 seviyesine indi.