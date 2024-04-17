ABD'de mortgage başvuruları arttı

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 12 Nisan haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 3,3 artışla 202,1 puana çıktı.

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MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre satın alma endeksi yüzde 5,0 artışla 145,6 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 0,5 artışla 500,7 puana yükseldi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı bir önceki hafta görülen 10 baz puan artışa, 12 baz puan daha ekledi ve yüzde 7,13 seviyesine çıktı.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı, önceki hafta görülen yüzde 33,3'ten yüzde 32,1'e indi. 15 yıllık faizinde oran 18 baz puan artışla yüzde 6,64 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 11 puan arttı ve yüzde 6,52 puan seviyesine yükseldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 27 puan artışla yüzde 7,40 puan seviyesine çıktı.