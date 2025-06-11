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ABD'de mortgage başvuruları arttı

ABD'de mortgage başvurularında üç hafta süren düşüşün ardından geride kalan hafta hızlı bir yükseliş yaşandı.

11.06.2025 - 14:21 | | Foreks Haber
ABD'de mortgage başvuruları arttı

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 6 Haziran ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %12,5 artışla 254,6 seviyesine çıktı.

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MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre satın alma endeksi %10,3 artışla 170,9 olurken, refinansman endeksi %15,6 yukarı gelerek 707,4 oldu. Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faiz oranı 1 baz puan artarak %6,93 seviyesine çıktı.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %35,2 seviyesinden %36,7 seviyesine çıktı. 15 yıllık faizinde oran 9 puan düşüşle %6,16 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 8 baz puan artarak %6,22 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 1 baz puan arttı ve %6,93 seviyesine çıktı.

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