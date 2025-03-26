Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaABD'de mortgage başvuruları azaldı
HaberlerUzmanparaABD'de mortgage başvuruları azaldı

ABD'de mortgage başvuruları azaldı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,71'e gerilerken, başvurular yüzde 2 azaldı.

26.03.2025 - 16:19 | | AA
ABD'de mortgage başvuruları azaldı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 21 Mart ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 2 azaldı.

Haberin Devamı

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 artarken, yeniden finansman başvuruları yüzde 5 geriledi. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,72'den 6,71'e indi. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da değişim göstermeyerek yüzde 6,08 oldu.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, satın alma başvurularının neredeyse son iki ayın en güçlü haftalık hızına ulaştığını ve yıllık bazda yüzde 7 arttığını belirtti.

Piyasaların potansiyel ticaret politikası değişikliklerine odaklandığına işaret eden Kan, geçen hafta ABD Merkez Bankasının faiz oranını mevcut seviyesinde tutmasının, 30 yıllık mortgage faizinin ortalama yüzde 6,71 seviyesinde gerçekleşmesine neden olduğunu kaydetti.

ABD'de Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk gözaltına alındı

ABD'de Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk gözaltına alındı

Çığ riski nedeniyle kapanan Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı

Çığ riski nedeniyle kapanan Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı