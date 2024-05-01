ABD'de mortgage faizi artışını sürdürdü

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre 26 Nisan haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 2,3 düşüşle 192,1 puana indi.

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MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre satın alma endeksi yüzde 1,7 düşüşle 141,7 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 3,3 düşüşle 456,9 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı önceki üç hafta görülen 33 baz puan artışa, 5 baz puan daha ekledi ve yüzde 7,29 seviyesine çıktı. Böylece 29 Kasım 2023 tarihinde görülen yüzde 7,37 seviyesinin ardından en yüksek oranı gördü.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı, önceki hafta görülen yüzde 32,1'den yüzde 30,8'e indi. 15 yıllık faizinde oran 1 baz puan düşüşle yüzde 6,74 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 4 puan azaldı ve yüzde 6,60 seviyesine indi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 6 puan azalarak yüzde 7,39 puan seviyesine geldi.