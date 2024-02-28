ABD'de mortgage faizi geriledi

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre 23 Şubat haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 5,6 düşüşle 171,5 puana indi.

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MBA'nın paylaştığı haftalık rapora göre satın alma endeksi yüzde 4,5 düşüşle 127,6 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 7,3 düşüşle 395,9 puana geriledi.

Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faiz oranı 2 baz puan düşüşle yüzde 7,04 seviyesinde indi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Mike Fratantoni, "Mortgage oranları geçen hafta çok az değişti. 30 yıllık faiz oranı hafif bir düşüşle yüzde 7,04'e indi. Ancak yılbaşına göre yaklaşık çeyrek puan daha yüksek kaldı" dedi.

Fratantoni, "Son haftalardaki yüksek oranlar aktiviteyi durdurdu. Satın alma faaliyeti geçen yılın yüzde 12 gerisinde seyrediyor. Ancak ocak ayı İnşaatçı Başvuru Anketi sonuçlarımız yeni ev satın almak için yapılan başvuruların geçen yıla göre yüzde 19 arttığını gösterdi. Bu dengesizlik mevcut stok eksikliğinin, satın alma hacmindeki artışların önündeki temel kısıtlama olduğunu vurgulamaya devam ediyor. Ancak yüzde 7'nin üzerindeki konut kredisi oranlarının kesinlikle faydası yok" şeklinde görüş belirtti.

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Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı önceki haftaki görülen yüzde 32,6'dan yüzde 31,2'ye düştü.