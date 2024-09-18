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ABD'de mortgage faizi iki yılın en düşüğünde

ABD Merkez Bankası'nın bugün gerçekleştireceği toplantısında faiz oranlarının aşağı çekileceği beklentisi geride kalan haftada mortgage başvurularında hızlı bir artışa, 30 yıllık kredi faiz oranlarının iki yılın en düşük seviyesine inmesine neden oldu.

18.09.2024 - 15:30 | | Foreks Haber
ABD'de mortgage faizi iki yılın en düşüğünde

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 13 Eylül haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %14,2 artışla 266,8 puana çıktı.

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MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %5,4 artışla 146,1 puan olurken, refinansman endeksi %24,2 artışla 941,4 puana yükseldi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 14 baz puan azalarak %6,15 seviyesine geldi. Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %46,7'den %51,2'ye çıktı.

15 yıllık faizinde oran 29 baz puan düşüşle %5,42 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 19 puan azalarak %5,66 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 15 puan azalarak %6,41 oldu.

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