ABD'de mortgage faizi yüzde 7'yi aştı

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 0,9 artışla 208,4 puana yükseldi.

MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre satın alma endeksi yüzde 1,8 artışla 165,3 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 1,3 düşüşle 416 puana geriledi.

Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faizi 22 baz puan artışla yüzde 7,07'ye çıktı. Böylece 4 Kasım 2022 tarihinden bu yana ilk kez yüzde 7 seviyesinin üzeri görüldü.

30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 30 baz puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre artış seviyesi 111 baz puandan 130 baz puana yükseldi.

15 yıllık faizde oran 12 baz puan artışla yüzde 6,42 seviyesine geldi. 5 yıllık ARM kredi faizinde oran 24 baz puan artarak yüzde 6,24 oldu. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde ise 9 baz puan artışla yüzde 7,04 seviyesi görüldü.