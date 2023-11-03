ABD'de mortgage faizinde yükseliş sonlandı

ABD Federal Konut Kredisi İpotek Şirketi (Freddie Mac) tarafından açıklanan verilere göre 2 Kasım ile sona eren haftada sabit faizli 30 yıl vadeli ortalama mortgage oranı 3 baz puan düşüşle yüzde 7,76'ya indi.

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Freddie Mac'in mortgage oranlarına ilişkin haftalık raporu ülke çapındaki kredi verenlerden alınan başvurulara dayanıyor.

30 yıllık faiz oranı geçen yılın aynı haftasına göre 81 baz puan yukarıda bulunuyor. Son 4 haftalık ortalama faiz oranı yüzde 7,62'den yüzde 7,69'a çıkarken, 52 haftalık ortalama yüzde 6,72 olarak belirlendi.

Sabit faizli 15 yıl vadeli oran ise değişmeyerek yüzde 7,03 seviyesinde kaldı. 15 yıllık faiz geçen yılın aynı haftasına göre 74 baz puan daha yüksek seviyede oluştu. Faizin 4 haftalık ortalaması yüzde 6,97 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 6,02 seviyesinde gerçekleşti.