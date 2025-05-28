Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaABD'de mortgage faizleri artış gösterdi
HaberlerUzmanparaABD'de mortgage faizleri artış gösterdi

ABD'de mortgage faizleri artış gösterdi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,98 ile ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

28.05.2025 - 17:04 | | AA
ABD'de mortgage faizleri artış gösterdi

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 23 Mayıs'ta sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 1,2 düştü.

Haberin Devamı

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 3 artarken, yeniden finansman başvuruları yüzde 7 azaldı. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,92'den 6,98'e yükseldi. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,21'den 6,23'e çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının tahvil getirilerindeki yükselişin ardından ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının art arda üçüncü haftada yükseliş kaydettiğini aktaran Kan, bunun sonucunda mortgage başvurularının azaldığını kaydetti.

Kan, konut satın alma amacıyla yapılan mortgage başvurularının ise haftalık bazda arttığını ve birçok pazarda konut arzındaki artışın da etkisiyle ekonomik belirsizliklere rağmen geçen yılın aynı döneminin üzerinde seyretmeye devam ettiğini ifade etti.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack 'Suriye Özel Temsilcisi' görevine devam edecek

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack 'Suriye Özel Temsilcisi' görevine devam edecek

Survivor'dan elenen Sema Aydemir'den Aycan Yanaç hamlesi! Instagram detayı ele verdi

Survivor'dan elenen Sema Aydemir'den Aycan Yanaç hamlesi! Instagram detayı ele verdi