ABD'de mortgage faizleri geriledi

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 13 Haziran'da sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,6 geriledi.

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Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 3 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 2 azalış kaydetti. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,93'ten 6,84'e düştü. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,16'dan 6,14'e indi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faizlerinin mevcut jeopolitik çatışma ve tarife belirsizliklerinin neden olduğu finansal piyasa oynaklığının etkisiyle geçen hafta gerilediğini belirtti.

Kan, 30 yıl vadeli mortgage faiz oranının nisan ayından bu yana en düşük seviyeyi gördüğünü ifade ederek, mortgage oranlarındaki düşüşe rağmen devam eden ekonomik belirsizliğin potansiyel ev alıcılarının satın alma kararlarını etkilediğini, bu nedenle de başvuruların azaldığını kaydetti.