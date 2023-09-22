ABD'de mortgage faizleri yükseldi

ABD Federal Konut Kredisi İpotek Şirketi (Freddie Mac) tarafından açıklanan verilere göre 21 Eylül ile sona eren haftada sabit faizli 30 yıl vadeli ortalama mortgage oranı 1 baz puan artışla yüzde 7,19'a çıktı.

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30 yıllık faiz oranı geçen yılın aynı haftasına göre 0,90 puan yukarıda bulunuyor. Son 4 haftalık ortalama faiz oranı yüzde 7,17 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 6,64 olarak belirlendi.

Sabit faizli 15 yıl vadeli oran ise 3 baz puan artışla yüzde 6,54 seviyesine geldi. 15 yıllık faiz geçen yılın aynı haftasına göre 1,10 puan daha yüksek seviyede oluştu. Faizin 4 haftalık ortalaması yüzde 6,53 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 5,93 seviyesinde gerçekleşti.