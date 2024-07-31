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UzmanparaABD'de özel sektör istihdamı açıklandı
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ABD'de özel sektör istihdamı açıklandı

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri üzerinden hesaplanan ve tarım dışı istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa beklentilerinin altında kaldı.

31.07.2024 - 15:27 | | Foreks Haber
ABD'de özel sektör istihdamı açıklandı

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı rapora göre Temmuz ayında özel sektörde istihdam 122 bin arttı. Piyasalarda beklenti 150 bin artış olacağı yönündeydi.

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Bir önceki ayın istihdam rakamı 150 bin seviyesinden 155 bine revize edildi.

ADP, Temmuz ayında ücret artışının yıllık %4,8 olduğunu açıkladı.

ABD'de tarım dışı istihdam verileri cuma günü açıklanacak.

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