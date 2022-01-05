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ABD'de özel sektör istihdamı arttı

ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektör istihdamı piyasa tahminlerinin üzerinde artış gösterdi.

05.01.2022 - 17:19 |
ABD'de özel sektör istihdamı arttı

ADP Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre kasımda özel sektör istihdamı 807 bin arttı. Piyasalarda beklenti ise 375 bin artış olacağı yönündeydi.

Bir önceki ayın istihdam rakamı 534 binden 505 bine revize edildi.

İstihdam küçük işletmelerde 204 bin, orta işletmelerde 214 bin, büyük işletmelerde ise 389 bin arttı. Üretim sektörünün istihdamı 138 bin, hizmet sektörünün istihdamı 669 bin arttı.

ADP ve Macroeconomic Advisers, istihdam verileri öncesinde özel sektörde istihdam büyümesini açıklıyor.

Tarım dışı istihdam rakamları ise cuma günü açıklanacak.

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