ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri aştı

ADP'nin Moody's Analytics iş birliği ile hazırladığı rapora göre mayıs ayında özel sektörde istihdam 278 bin arttı. Piyasalarda beklenti 180 bin artış olacağı yönündeydi.

Bir önceki ayın istihdam rakamı 296 binden 291 bine revize edildi.

ADP nisan ayında ücret artışının yıllık yüzde 6,5 olduğunu açıkladı.

İstihdam küçük işletmelerde 235 bin, orta boy işletmelerde 140 bin artarken, büyük boy işletmelerde 106 bin azaldı. Üretim sektörünün istihdamı 110 bin, hizmet sektörünün istihdamı 168 bin yukarı geldi.