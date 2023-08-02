ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri aştı

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı rapora göre temmuz ayında özel sektörde istihdam 324 bin arttı. Piyasalarda beklenti 175 bin artış olacağı yönündeydi.

Bir önceki ayın istihdam rakamı 497 binden 455 bine revize edildi.

ADP Baş Ekonomisti Nela Richardson, "Ekonomi beklenenden daha iyi gidiyor ve sağlıklı bir iş gücü piyasası hanehalkı harcamalarını desteklemeye devam ediyor" dedi.

ADP temmuz ayında ücret artışının yıllık yüzde 6,2 olduğunu açıkladı.

Richardson, "Geniş tabanlı iş kaybı olmaksızın ücret artışında bir yavaşlama görmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

İstihdam küçük işletmelerde 237 bin, orta boy işletmelerde 138 bin artarken, büyük boy işletme 67 bin azaldı. Üretim sektörünün istihdamı 21 bin, hizmet sektörünün istihdamı 303 bin yukarı geldi.