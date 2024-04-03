ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri aştı
ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri üzerinden hesaplanan ve tarım dışı istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa tahminlerinin üzerine çıktı.
03.04.2024 - 15:23 | | Foreks Haber
ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı rapora göre mart ayında özel sektörde istihdam 184 bin arttı. Piyasalarda beklenti 155 bin artış olacağı yönündeydi.
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Bir önceki ayın istihdam rakamı 140 bin seviyesinden 155 bine revize edildi.
ADP, mart ayında ücret artışının yıllık yüzde 5,1 olduğunu açıkladı.