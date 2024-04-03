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Uzmanpara ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri aştı
Haberler Uzmanpara ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri aştı

ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri aştı

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri üzerinden hesaplanan ve tarım dışı istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa tahminlerinin üzerine çıktı.

03.04.2024 - 15:23 | | Foreks Haber
ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri aştı

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı rapora göre mart ayında özel sektörde istihdam 184 bin arttı. Piyasalarda beklenti 155 bin artış olacağı yönündeydi.

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Bir önceki ayın istihdam rakamı 140 bin seviyesinden 155 bine revize edildi.

ADP, mart ayında ücret artışının yıllık yüzde 5,1 olduğunu açıkladı.

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