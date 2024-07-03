Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara ABD'de özel sektör istihdamı beklentinin altında
Haberler Uzmanpara ABD'de özel sektör istihdamı beklentinin altında

ABD'de özel sektör istihdamı beklentinin altında

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri üzerinden hesaplanan ve tarım dışı istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa beklentilerinin az altında kaldı.

03.07.2024 - 15:20 | | Foreks Haber
ABD'de özel sektör istihdamı beklentinin altında

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı rapora göre haziran ayında özel sektörde istihdam 150 bin arttı. Piyasalarda beklenti 160 bin artış olacağı yönündeydi.

Haberin Devamı

Bir önceki ayın istihdam rakamı 152 bin seviyesinden 157 bine revize edildi.

ADP, haziran ayında ücret artışının yıllık %4,9 olduğunu açıkladı.

Son dakika: Bakan Uraloğlu'ndan CNN Türk'te önemli açıklamalar

Son dakika: Bakan Uraloğlu'ndan CNN Türk'te önemli açıklamalar
Merih Demiral: Yüksel Türk!

Merih Demiral: Yüksel Türk!