ABD'de özel sektör istihdamı beklentinin altında

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı rapora göre haziran ayında özel sektörde istihdam 150 bin arttı. Piyasalarda beklenti 160 bin artış olacağı yönündeydi.

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Bir önceki ayın istihdam rakamı 152 bin seviyesinden 157 bine revize edildi.

ADP, haziran ayında ücret artışının yıllık %4,9 olduğunu açıkladı.