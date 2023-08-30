ABD'de özel sektör istihdamı belli oldu

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı rapora göre ağustos ayında özel sektörde istihdam 177 bin arttı. Piyasalarda beklenti 200 bin artış olacağı yönündeydi.

Bir önceki ayın istihdam rakamı 324 binden 371 bine revize edildi.

İş artışı, ağırlıklı olarak eğlence ve ağırlama sektörünün etkisiyle geçen ay önemli ölçüde yavaşladı. Oteller, restoranlar ve sektördeki diğer işverenlerin yarattığı istihdam, aylar süren güçlü işe alımların ardından ağustos ayında 30 bine indi.

ADP Baş Ekonomisti Nela Richardson, "Bu ayın rakamları pandemi öncesi istihdam yaratma hızıyla tutarlı. İyileşmeye bağlı iki yıllık olağanüstü kazanımların ardından salgının ekonomik etkileri azaldıkça ücret ve istihdamda daha sürdürülebilir bir büyümeye doğru ilerliyoruz" dedi.

ADP ağustos ayında ücret artışının yıllık yüzde 5,9 olduğunu açıkladı. Bu 2021 yılı Ekim ayından bu yana görülen en düşük seviye oldu.

İstihdam küçük işletmelerde 18 bin, orta boy işletmelerde 79 bin, büyük boy işletmelerde 83 bin arttı. Üretim sektörünün istihdamı 23 bin, hizmet sektörünün istihdamı 154 bin yukarı geldi.