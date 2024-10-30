ABD'de özel sektör istihdamı belli oldu

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı rapora göre, Ekim ayında özel sektörde istihdam 233 bin arttı. Piyasalarda beklenti 113 bin artış olacağı yönündeydi.

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Bir önceki ayın istihdam rakamı 143 bin seviyesinden 159 bine revize edildi. ADP, Ekim ayında ücret artışının yıllık %4,6 olduğunu açıkladı.