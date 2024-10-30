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UzmanparaABD'de özel sektör istihdamı belli oldu
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ABD'de özel sektör istihdamı belli oldu

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri üzerinden hesaplanan ve tarım dışı istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

30.10.2024 - 16:56 |
ABD'de özel sektör istihdamı belli oldu

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı rapora göre, Ekim ayında özel sektörde istihdam 233 bin arttı. Piyasalarda beklenti 113 bin artış olacağı yönündeydi.

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Bir önceki ayın istihdam rakamı 143 bin seviyesinden 159 bine revize edildi. ADP, Ekim ayında ücret artışının yıllık %4,6 olduğunu açıkladı.

 

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