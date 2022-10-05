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ABD'de özel sektör istihdamı yükseldi

ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa tahminlerinin hafif üzerinde artış gösterdi.

05.10.2022 - 15:22 |
ABD'de özel sektör istihdamı yükseldi

ADP'nin Stanford Digital Economy Lab. iş birliği ile hazırladığı rapora göre eylül ayında özel sektörde istihdam 208 bin arttı. Piyasalarda beklenti 200 bin yükseliş olacağı yönündeydi. 

Bir önceki ayın verisi 132 binden 185 bine revize edildi. 

İstihdam küçük işletmelerde 58 bin, orta boy işletmelerde 90 bin, büyük boy işletme 60 bin arttı. Üretim sektörünün istihdamı 29 bin azalırken, hizmet sektörünün istihdamı 237 bin yukarı geldi.

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