Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaABD'de perakende satışlar geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'de perakende satışlar geriledi

ABD'de perakende satışlar geriledi

ABD'de perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

17.08.2021 - 16:06 | | AA
ABD'de perakende satışlar geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ait perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 azalışla 617,7 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde yüzde 0,3 azalması yönündeydi. Bu dönemde beklenenden fazla düşüş gösteren perakende satışlar, haziran ayında yüzde 0,7 artmıştı. Perakende satışlar temmuzda yıllık bazda ise yüzde 15,8'lik artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, motorlu araç ve parçalarını satan mağazalardaki satışlar aylık yüzde 3,9 azalırken, giyim mağazalarındaki satışlar yüzde 2,6 ve spor, hobi, müzik ürünleri ile kitap satan mağazalardaki satışlar yüzde 1,9 düştü.

Aynı dönemde akaryakıt istasyonlarındaki satışlar yüzde 2,4, yiyecek ve içecek hizmetleri sunan mağazalardaki satışlar ise yüzde 1,7 arttı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında (Kovid-19) delta varyantına ilişkin endişelerin artmasının tüketici talebi üzerinde etkili olduğunu belirtti.

    haberlerhaberler
    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Özer: Afet bölgelerinde okullar yeni döneme hazır olacak

    Bakan Özer: Afet bölgelerinde okullar yeni döneme hazır olacak

    Son dakika! Bakan Koca duyurdu: Toplam 85 milyon doz!

    Son dakika! Bakan Koca duyurdu: Toplam 85 milyon doz!

    George Bush'tan Afganistan'daki olaylarla ilgili açıklama

    George Bush'tan Afganistan'daki olaylarla ilgili açıklama

    Tacikistan'daki Rus askeri üssünde tatbikat

    Tacikistan'daki Rus askeri üssünde tatbikat

    Balıkesir'de 20 milyon euroluk yatırımla atık su arıtma tesisi inşa edilecek

    Balıkesir'de 20 milyon euroluk yatırımla atık su arıtma tesisi inşa edilecek

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    17 Ağustos korona tablosu son dakika açıklandı mı? Bugünkü vaka sayısı paylaşılıyor...

    17 Ağustos korona tablosu son dakika açıklandı mı? Bugünkü vaka sayısı paylaşılıyor...

    Sıradaki Haber
    Hepsi için geçerli, 6 yıl erken emeklilik...

    Hepsi için geçerli, 6 yıl erken emeklilik...

    Sıradaki Haber
    Kıdem tazminatında flaş 'rapor' detayı

    Kıdem tazminatında flaş 'rapor' detayı

    Sıradaki Haber
    Bakan Özer: Afet bölgelerinde okullar yeni döneme hazır olacak

    Bakan Özer: Afet bölgelerinde okullar yeni döneme hazır olacak

    Sıradaki Haber